У Державній продовольчо-зерновій корпорації виявили зловживання на сотні мільйонів гривень

Керівництво Державної продовольчо-зернової корпорації України викрили у масштабних зловживаннях на сотні мільйонів гривень.

Про це повідомили в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Як з’ясували правоохоронці, посадовці корпорації закуповували зернові за кредитні кошти, отримані під державні гарантії, через фіктивні підприємства. Після чого експортували товар на підконтрольні компанії-нерезиденти, занижуючи вартість та не здійснюючи попередню оплату товару.

За даними слідчих, лише протягом січня-травня 2021 року ділки уклали близько 10 збиткових зовнішньо-економічних контрактів на експорт зерна.

Також відомо про факти зловживання посадовців корпорації під час укладення договорів про страхування майна — тариф за оформленим документом був у 3—5 разів вищим за ринкову вартість таких послуг.

Наразі у приміщеннях ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в офісах підприємств та за місцем проживання фігурантів (на території кількох областей) проводять санкціоновані обшуки. Правоохоронці вже вилучили документи та електронні носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність фігурантів. Встановлюється точна сума збитків.

Відкрито кримінальне провадження за ч.ч. 2, 4 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.