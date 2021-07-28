СБУ викрила мільйонні розтрати у Державній продовольчо-зерновій корпорації

Служба безпеки викрила корупційну схему у Державній продовольчо-зерновій корпорації. Загальна сума збитків становить 15 мільйонів гривень.
Про це пише пресслужба СБУ.
Зазначається, що операцію проводили спільно з Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.
«Колишній директор філії держпідприємства підозрюється у розтраті майже 15 млн бюджетних гривень. За даними слідства, посадовець організував корупційний механізм одержання грошей на продажі агропродукції. Учасники оборудки незаконно відчужили 3,2 тис. тонн зернових із державного елеватора і реалізували їх через афілійовані структури», — розповіли у відомстві.
Організатору схеми повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Наразі йому будуть обирати запобіжний захід.
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