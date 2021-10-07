Apple заборонить додатки в App Store, які не дають користувачам видаляти акаунти

Компанія Apple повідомила, що з 31 січня 2022 року в онлайн-магазині App Store будуть заборонені додатки, які не дозволяють своїм користувачам видаляти облікові записи.
Про це повідомляється на сайті Apple.
Компанія вимагає від розробників додатків надавати користувачам більше контролю над особистими даними.
«Усі програми, що дозволяють створювати облікові записи, також повинні дозволяти користувачам видалити свої акаунти в рамках програми. Ця вимога поширюється на всі програми», — йдеться в повідомленні.
Користувачів же просять ознайомиться з правилами додатків і зʼясувати, яку інформацію вони збирають і як, а також що з нею роблять. Ймовірно, Apple буде відслідковувати відгуки користувачів на конкретні додатки.
- Раніше Apple видалила зі свого магазину App Store додаток для знайомств противників вакцинації.
- У вересні голова Epic Games звинуватив Apple в тому, що їх гру Fortnite внесли до «чорного списку» екосистеми Apple на час судових розглядів, які можуть тривати до 5 років. До цього суд заборонив Apple обмежувати розробників у закликах до оплати покупок поза App Store.