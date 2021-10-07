ВООЗ планує до кінця року вакцинувати від коронавірусу 40% населення Землі, але просить допомоги

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш оголосив про запуск із Всесвітньою організацією охорони здоровʼя амбітного плану з вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомляє The National.

План передбачає вакцинацію 40% населення Землі до кінця цього року і 70% до середини 2022 року. Для його реалізації, за словами генсека, вистачає доз вакцин, але організаціям-донорам необхідно зібрати $8 мільярдів для безперервної кампанії у бідних регіонах.