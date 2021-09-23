США та Німеччина пожертвують біднішим країнам 600 млн доз вакцини

До кінця вересня 2022 року США закуплять ще 500 мільйонів доз вакцини від коронавірусу BioNTech/Pfizer для постачання цих партій в інші країни.

Про це заявив американський президент Джо Байден на відкритті віртуального саміту, присвяченого боротьбі з пандемією COVID-19, пише Тhe Washington Post.

«Сьогодні я оголошую ще про одне історичне зобовʼязання: США закупляють ще 500 мільйонів доз вакцини Pfizer, щоб пожертвувати їх країнам з низьким та середнім рівнем доходу», — оголосив Байден.

Він наголосив, що неможливо перемогти пандемію локально, її треба долати глобально. Тож Німеччина має намір передати до кінця року в інші країни 100 мільйонів доз.

Лідери інших країн також пообіцяли збільшити обсяг вакцин, які нададуть біднішим державам.