США и Германия пожертвуют бедным странам 600 млн доз вакцины

К концу сентября 2022 года США закупят еще 500 млн доз вакцины от коронавируса BioNTech/Pfizer для поставок этих партий в другие страны.

Об этом заявил американский президент Джо Байден на открытии виртуального саммита, посвященного борьбе с пандемией COVID-19, пишет Тhe Washington Post.

«Сегодня я объявляю еще об одном историческом обязательстве: США закупают еще 500 млн доз вакцины Pfizer, чтобы пожертвовать их странам с низким и средним уровнем дохода», — заявил Байден.

Он отметил, что невозможно победить пандемию локально, ее нужно преодолевать глобально. Поэтому, Германия намерена передать до конца года в другие страны 100 млн доз.

Лидеры других стран также пообещали увеличить объем вакцин, которые предоставят бедным государствам.