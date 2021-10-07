ВОЗ планирует к концу года вакцинировать от коронавируса 40% населения Земли, но просит помощи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил о запуске с Всемирной организацией здравоохранения амбициозного плана по вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает The National.

План предусматривает вакцинацию 40% населения Земли к концу этого года и 70% к середине 2022 года. Для его реализации, по словам генсека, хватает доз вакцин, но организациям-донорам необходимо собрать $8 миллиардов для непрерывной кампании в бедных регионах.