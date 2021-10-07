У Київській області пенсіонери зможуть вакцинуватись на «Укрпошті»

Пенсіонери Київської області можуть отримати щеплення від коронавірусу у відділеннях «Укрпошти». Мобільні бригади працюють 7 та 8 жовтня у 12 громадах.

Зазначимо, що міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявляв, що у вересні 2021 року 95,7% нових випадків коронавірусу в Україні зафіксували серед невакцинованих людей. Крім того, практично всі госпіталізовані не були щепленими. Статистика свідчить, що 97,1% госпіталізованих за вересень відмовились або не встигли вакцинуватися.