У Київській області пенсіонери зможуть вакцинуватись на «Укрпошті»

Пенсіонери Київської області можуть отримати щеплення від коронавірусу у відділеннях «Укрпошти». Мобільні бригади працюють 7 та 8 жовтня у 12 громадах.
Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Василь Володін у четвер, 7 жовтня.
Далі перелік будуть оновлювати.
Зазначимо, що міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко заявляв, що у вересні 2021 року 95,7% нових випадків коронавірусу в Україні зафіксували серед невакцинованих людей. Крім того, практично всі госпіталізовані не були щепленими. Статистика свідчить, що 97,1% госпіталізованих за вересень відмовились або не встигли вакцинуватися.
- Станом на 7 жовтня в Україні підтвердили майже 2,5 мільйона випадків COVID-19, а через ускладнення хвороби померли 57,8 тисячі людей. Водночас у країні уже повністю вакцинували 6 мільйонів людей.
- З 23 вересня на всій території України встановили «жовтий» рівень епідемічної небезпеки, запрацювали нові карантинні обмеження. Вони стосуються всіх українців, окрім вакцинованих, людей з негативним результатом тесту і тих, хто нещодавно перехворів на ковід.