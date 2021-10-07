Туреччина ратифікувала Паризьку кліматичну угоду

Парламент Туреччини в середу, 6 жовтня, одноголосно ратифікував Паризьку кліматичну угоду. Про це повідомляє France24.
Текст нормативного акта, який затвердив парламент, опублікували в офіційному віснику турецького уряду — Resmi Gazete.
Прессекретар генсека ООН Стефан Дюжаррік заявив, що ООН схвалює рішення Туреччини ратифікувати угоду. «Дуже важливо, щоб усі країни продовжували нарощувати зусилля для досягнення цілей домовленості», — додав він.
Дюжаррік нагадав, що генсекретар ООН Антоніу Гутерріш «чітко окреслив, що країни G20 мають у цьому питанні йти попереду».
France24 зауважує, що Туреччина відчула на собі зміни клімату, коли в липні та серпні у країні сталися повені та пожежі, унаслідок яких загинули майже 100 людей.
Цьогоріч у Туреччині згоріли майже 200 тисяч гектарів лісу — у понад п’ять разів більше за річні показники 2008—2020 років.
Крім того, за даними державної служби статистики Туреччини, з 1990 до 2019 року загальні викиди парникових газів у країні зросли на 157,7%.
Туреччина не хотіла ратифікувати угоду через спори, які виникли через обсяг фінансування, що надають конкретним країнам, і строки введення суворіших правил.
- У 2015 році на конференції з клімату в Парижі 195 країн приєдналися до кліматичної угоди. Сторони домовилися не дати середній температурі на планеті зрости більше ніж на 2 градуси, а за можливості знизити її на 1,5 градуса від доіндустріального рівня. Також країни повинні скоротити викиди парникових газів до рівня, який дерева, ґрунт і Світовий океан можуть переробити природним чином.
- За Паризькою угодою, розвинені країни повинні виділяти кошти на спеціальний кліматичний фонд. Ці гроші підуть на допомогу біднішим державами для боротьби з наслідками змін клімату (наприклад, стихійними лихами або підйомом рівня океану) і для переходу на відновлювані джерела енергії.
- Україна ратифікувала Паризьку кліматичну угоду 22 квітня 2016 року в Нью-Йорку. Верховна Рада України її ратифікувала 14 липня 2016-го.