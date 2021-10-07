Турция ратифицировала Парижское климатическое соглашение

Парламент Турции в среду, 6 октября, единогласно ратифицировал Парижское климатическое соглашение. Об этом сообщает France24.

Текст нормативного акта, который утвердил парламент, опубликовали в официальном вестнике турецкого правительства — Resmi Gazete.

Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что ООН приветствует решение Турции ратифицировать соглашение. «Очень важно, чтобы все страны продолжали наращивать усилия для достижения целей договоренности», — добавил он.

Дюжаррик напомнил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «четко обозначил, что страны G20 в этом вопросе должны идти впереди».

France24 отмечает, что Турция почувствовала на себе изменения климата, когда в июле и августе в стране случились наводнения и пожары, в результате которых погибли около 100 человек.

В этом году в Турции сгорели почти 200 тысяч гектаров леса — более чем в пять раз больше годовых показателей за 2008—2020 года.

Кроме того, по данным государственной службы статистики Турции, с 1990 по 2019 год общие выбросы парниковых газов в стране выросли на 157,7%.

Турция не хотела ратифицировать соглашение из-за споров об объеме финансирования, которое предоставляют конкретным странам, и сроках введения строгих правил.