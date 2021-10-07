Справа «Межигірʼя»: ВАКС заочно арештував Януковича

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) заочно заарештував позбавленого звання президента України Віктора Януковича у справі про резиденцію «Межигір’я».

Відповідне рішення суд ухвалив 7 жовтня.

«Обрати Януковичу Віктору Федоровичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше як через 48 годин із часу доставки Януковича В. Ф. до місця кримінального провадження розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу», — оголосила суддя Катерина Широка.

Справа «Межигірʼя»

«Межигірʼя» — колишня приватна резиденція президента-втікача Віктора Януковича. До 2007 року перебувала у державній власності. За версією Генпрокуратури, у липні 2007 року тодішній президент Віктор Ющенко підписав указ про передачу резиденції в користування тодішньому премʼєру Януковичу. Сам Янукович розпорядженням уряду начебто передав резиденцію акціонерній компанії «Надра України», яка підпорядковувалася Міністерству екології.

Невдовзі «Надра України», ймовірно, уклала бартерний обмін з компанією «Медінвесттрейд», після чого уряд затвердив обмін резиденції на дві будівлі на Парковій алеї в Києві. Генпрокуратура заявляє, що після цього «Медінвесттрейд» продала придбану резиденцію компанії «Танталіт».