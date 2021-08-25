ВАКС дозволив заочне розслідування привласнення «Межигірʼя» Януковичем і його сином

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив проводити спеціальне досудове розслідування відносно експрезидента Віктора Януковича і його сина Олександра у справі про присвоєння резиденції «Межигірʼя» на території Вишгородського району.
Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Суддя задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро та дав дозвіл на заочне розслідування захоплення резиденції, що завдало збитків державі на понад 500 млн гривень.
У САП зазначили, що рішення суду дозволить завершити досудове розслідування у відношенні Януковичів, які вже 7 років ховаються в Росії.
- НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад півтори тисячі томів.
- 11 серпня 2019 року Генеральна прокуратура України повідомила про підозру восьми особам у справі про виведення з державної власності резиденції «Межигірʼя» на користь президента-втікача Віктора Януковича. Серед них — два президенти, прем’єр і нотаріуси.
- Наприкінці жовтня 2020 року ВАКС відмовив САП у заочному арешті Януковича у справі про заволодіння «Межигірʼям» через помилки під час досудового розслідування.
- Вже у липні 2021 року НАБУ і САП просили Вищий антикорупційний суд взяти під варту Януковича і його сина.