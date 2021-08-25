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ВАКС разрешил заочное расследование присвоения «Межигорья» Януковичем и его сыном

Автор:
Костя Андрейковец
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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра по делу о присвоении резиденции «Межигорье» на территории Вышгородского района.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судья удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и дал разрешение на заочное расследование захвата резиденции, что нанесло ущерб государству на более 500 млн гривен.

В САП отметили, что решение суда позволит завершить досудебное расследование в отношении Януковичей, которые уже 7 лет скрываются в России.

  • НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более полутора тысяч томов.
  • 11 августа 2019 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении восьми лицам по делу о выводе из государственной собственности резиденции «Межигорье» в пользу беглого президента Виктора Януковича. Среди них — два президента, премьер и нотариусы.
  • В конце октября 2020 года ВАКС отказал САП в заочном аресте Януковича по делу о завладении «Межигорьем» из-за ошибок в ходе досудебного расследования.
  • Уже в июле 2021 года НАБУ и САП просили Высший антикоррупционный суд взять под стражу Януковича и его сына.