ВАКС разрешил заочное расследование присвоения «Межигорья» Януковичем и его сыном

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил проводить специальное досудебное расследование в отношении экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра по делу о присвоении резиденции «Межигорье» на территории Вышгородского района.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Судья удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и дал разрешение на заочное расследование захвата резиденции, что нанесло ущерб государству на более 500 млн гривен.

В САП отметили, что решение суда позволит завершить досудебное расследование в отношении Януковичей, которые уже 7 лет скрываются в России.