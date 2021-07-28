Дело «Межигорья». НАБУ и САП просят Высший антикоррупционный суд взять под стражу Януковича и его сына

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения лишенному звания президента Виктору Януковичу и его сыну. ВАКС просят взять фигурантов дела о захвате резиденции «Межигорье» под стражу.

Об этом сообщается на Facebook-странице НАБУ.

«Они являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией «Межигорье» путем злоупотребления своим служебным положением. Действия экс-президента квалифицированы по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины, его сына — по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более полутора тысяч томов.

Дело «Межигорья»

«Межигорье» — бывшая частная резиденция беглого президента Виктора Януковича. До 2007 года находилась в государственной собственности. По версии Генпрокуратуры, в июле 2007 года тогдашний президент Виктор Ющенко подписал указ о передаче резиденции в пользование тогдашнему премьеру Януковичу. Сам Янукович распоряжением правительства якобы передал резиденцию акционерной компании «Надра Украины», которая подчинялась Министерству экологии.

Вскоре «Надра Украины», вероятно, заключила бартерный обмен с компанией «Мединвесттрейд», после чего правительство утвердило обмен резиденции на два здания на Парковой аллее в Киеве. Генпрокуратура заявляет, что после этого «Мединвесттрейд» продала приобретенную резиденцию компании «Танталит».