Справа «Межигірʼя»: Януковича повторно викликають до суду

Вищий антикорупційний суд повторно викликає експрезидента Віктора Януковича до суду у справі про присвоєння резиденції «Межигірʼя» на території Вишгородського району, що завдало збитків державі на понад 500 млн гривень.

Суд частково задовольнив клопотання адвокатів Януковича і переніс засідання щодо обрання запобіжного заходу експрезиденту на 4 жовтня 2021 року. На цю ж дату на 09:30 суд чекає Януковича.

Його викликають шляхом публікації повістки в ЗМІ та на офіційному сайті Офісу генпрокурора.