Дело «Межигорья»: Януковича повторно вызывают в суд

Высший антикоррупционный суд повторно вызывает экс-президента Виктора Януковича в суд по делу о присвоении резиденции «Межигорье» на территории Вышгородского района, что нанесло убытки государству на более чем 500 млн гривен.
Суд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Януковича и перенес заседание по избранию меры пресечения экс-президенту на 4 октября 2021 года. На эту же дату на 09:30 суд ждет Януковича.
Его вызывают путем публикации повестки в СМИ и на официальном сайте Офиса генпрокурора.
- 11 августа 2019 года Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении восьми лицам по делу о выводе из государственной собственности резиденции «Межигорье» в пользу беглого президента Виктора Януковича. Среди них — два президента, премьер и нотариусы.
- В конце октября 2020 года ВАКС отказал САП в заочном аресте Януковича по делу о завладении «Межигорьем» из-за ошибок в ходе досудебного расследования, но уже в июле 2021 года НАБУ и САП просили Высший антикоррупционный суд взять под стражу Януковича и его сына.
- 25 августа ВАКС разрешил НАБУ проводить заочное расследование присвоения «Межигорья» Януковичем и его сыном. НАБУ расследует дело с декабря 2019 года, материалы уголовного производства насчитывают более полутора тысяч томов.