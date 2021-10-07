У «Дії» з’явилися «жовті» COVID-сертифікати для користувачів Android

У додатку «Дія» тепер з’явилася можливість згенерувати «жовтий» COVID-сертифікат для користувачів Android.
Про це пише пресслужба додатку у своєму Telegram-каналі.
Там зазначили, що потрібно оновити «Дію», потім зайти в розділ «Послуги» і згенерувати сертифікат.
«Жовтий» COVID-сертифікат видається після отримання першої дози вакцини від коронавірусу. Він дійсний лише 120 днів.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- З кінця вересня в Україні можна роздрукувати електронний COVID-сертифікат.