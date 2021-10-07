У «Дії» з’явилися «жовті» COVID-сертифікати для користувачів Android

У додатку «Дія» тепер з’явилася можливість згенерувати «жовтий» COVID-сертифікат для користувачів Android.

Про це пише пресслужба додатку у своєму Telegram-каналі.

Там зазначили, що потрібно оновити «Дію», потім зайти в розділ «Послуги» і згенерувати сертифікат.

«Жовтий» COVID-сертифікат видається після отримання першої дози вакцини від коронавірусу. Він дійсний лише 120 днів.