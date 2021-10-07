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В «Дії» появились «желтые» COVID-сертификаты для пользователей Android

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

В приложении «Дія» теперь появилась возможность сгенерировать «желтый» COVID-сертификат для пользователей Android.

Об этом пишет пресс-служба приложения в своем Telegram-канале.

Там отметили, что нужно обновить «Дію», затем зайти в раздел «Услуги» и сгенерировать сертификат.

«Желтый» COVID-сертификат выдается после получения первой дозы вакцины от коронавируса. Он действителен только 120 дней.

  • 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
  • С конца сентября в Украине можно распечатать электронный COVID-сертификат.