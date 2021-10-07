В «Дії» появились «желтые» COVID-сертификаты для пользователей Android

В приложении «Дія» теперь появилась возможность сгенерировать «желтый» COVID-сертификат для пользователей Android.

Об этом пишет пресс-служба приложения в своем Telegram-канале.

Там отметили, что нужно обновить «Дію», затем зайти в раздел «Услуги» и сгенерировать сертификат.

«Желтый» COVID-сертификат выдается после получения первой дозы вакцины от коронавируса. Он действителен только 120 дней.