В «Дії» отныне можно сгенерировать COVID-сертификат после вакцинации разными препаратами

В приложении и на портале «Дія» появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат после прививки разными вакцинами.
Об этом пишет пресс-служба Минздрава.
В ведомстве отметили, что в Украине разрешено только два комбинирования: вакцина AstraZeneca на первую дозу и мРНК-вакцина на вторую (Pfizer/Moderna) или вакцинация разными мРНК-вакцинами (Pfizer/Moderna).
Там напомнили, что сейчас существует два вида сертификатов: «желтый» и «зеленый». «Желтые» сертификаты выдают после вакцинации первой дозой, а «зеленые» — после завершения вакцинации. Также есть возможность взять бумажный международный сертификат у семейного врача.
- В Украине участились случаи приобретения поддельных международных свидетельств о вакцинации и справок о противопоказаниях к прививке. В связи с этим 22 сентября Кабмин поддержал усиление ответственности в виде штрафов и лишения свободы за подделку документов о вакцинации.