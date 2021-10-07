Хакери вкрали дані платформи Twitch. В їх руках вихідний код і відомості про заробіток стримерів

Популярний ігровий стримінговий сервіс Twitch, який належить компанії Amazon Джеффа Безоса, втратив понад 125 Гб даних. В руках хакерів опинилися вихідний код сайту і додатків, дані про заробітки авторів контенту (стримерів) з 2019 року, і файли проєкту Vapor — майбутнього конкурента Steam.

Про це повідомляють BBC, The Verge а також пресслужба платформи.

Twitch заявила, що в терміновому порядку намагається встановити, які саме дані були вкрадені, і обіцяє проінформувати співтовариство.

Інформацію про злом побічно підтвердили і відомі стримери.

Хакери на іміджбордах 4chan опублікували дані заробітку відомих стримерів Asmongold, Shroud, xQc, Tfue, TimTheTatman, DrLupo, CohhCarnage та інших. Сумарно стримери за два роки заробили $9,5 млн. Також вони окремо вивісили заробітки авторів контенту за вересень 2021 року. Судячи з даних, найбільше заробив xQc — $752 тисячі.

При цьому, деякі стримери вказують, що дані не точні. Ймовірно, як пишуть видання, дані не враховують інші виплати, але Calc заявив ВВС, що його заробіток вказано на 100% вірно.

Самі хакери стверджують, що атакували платформу через «токсичність» її спільноти і планують таким чином збільшити конкуренцію серед стримінгових сервісів. Цей витік даних вони назвали тільки першою частиною.