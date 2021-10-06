Європарламент прийняв резолюцію про заборону масового застосування систем розпізнавання облич

Як повідомляється на сайті Європарламенту, за проголосували 377 євродепутатів, а проти — 248. Утрималися — 62.

Європейський парламент прийняв резолюцію про необхідність введення заборони в Євросоюзі на масове використання технологій автоматичного розпізнавання облич у громадських місцях.

Резолюція не має юридичної сили, але висловлює думку парламентаріїв і може дати поштовх реальним діям.

У резолюції сказано, що жителі ЄС можуть перебувати під стеженням технологій зі штучним інтелектом (АІ) тільки коли їх підозрюють у злочині, а держоргани повинні почати використовувати програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом.

Саме використання подібних технологій повинно бути віднесено до категорії високого ризику у випадках, коли існує можливість вкрай негативного впливу на життя людей. Будь-яке масове застосування АІ для масового стеження слід вважати непропорційною мірою. Це безпосередньо загрожує правам і свободам, таким як недоторканність приватного життя, а також може спровокувати судові позови.