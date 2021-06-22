В ЄС закликали заборонити застосування штучного інтелекту для ідентифікації людей в громадських місцях

Два відомства Євросоюзу, які відповідальні за захист персональних даних, закликали повністю заборонити застосування штучного інтелекту для розпізнавання осіб та інших способів ідентифікації людей в громадських місцях.

Про це йдеться у спільній заяві глав Європейської ради із захисту даних і Європейського наглядового органа із захисту даних Андреа Єлінек і Войцеха Веверовського.

«Якщо ми хочемо зберегти наші свободи і створити орієнтоване на людину законодавство про штучний інтелект, то варто почати із загальної заборони на системи розпізнавання осіб в громадських місцях», — сказано в заяві.

Європейський наглядовий орган із захисту даних стежить за тим, як установи Євросоюзу дотримуються правил захисту персональної інформації, а Європейська рада із захисту даних — це обʼєднання відповідних наглядових органів країн ЄС.

«Використання біометричної ідентифікації на відстані в громадських місцях покладе кінець анонімності людей в подібних просторах. Програми розпізнавання осіб та інші технології настільки серйозно вторгаються у сферу фундаментальних прав і свобод, що ставлять під сумнів саму їх сутність», — пояснюють свою позицію глави відомств.

Вони закликають заборонити в громадських місцях програми ідентифікації людей за обличчям, ходою, голосом, відбитками пальців, ДНК та іншим біометричними чи поведінковими ознаками.