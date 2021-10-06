У Німеччині відкрився перший у світі завод з виробництва екологічно чистого авіапалива

У Німеччині, у місті Верльте (земля Нижня Саксонія) відкрився перший у світі завод з виробництва екологічно чистого синтетичного авіаційного палива.

Про це пише Deutsche Welle.

Завод збудувала некомерційна організація Atmosfair з використанням виробничої установки від Siemens Energy. Пальне для літаків на заводі будуть виробляти методом електролізу води, використовуючи відновлювальні джерела енергії та зʼєднуючи водень з CO2, який утворюється при виробництві біогазу.

Поки завод не претендує на конкуренцію з нафтопереробними заводами і до 2022 року планує вийти на потужність в одну тонну екопального на день. Виробництво нарощуватимуть, щоб до 2030 року щороку випускати 200 тисяч тонн. Німеччина має намір широко експортувати нову «зелену» технологію.

Першим постійним клієнтом заводу стала німецька авіакомпанія Lufthansa. Вона взяла на себе зобовʼязання в найближчі пʼять років щороку купувати щонайменше 25 тисяч літрів «зеленого» палива заради захисту клімату.