В Германии открылся первый в мире завод по производству экологически чистого авиатоплива

В Германии, в городе Верльте (земля Нижняя Саксония) открылся первый в мире завод по производству экологически чистого синтетического авиационного топлива.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Завод построила некоммерческая организация Atmosfair с использованием производственной установки от Siemens Energy. Горючее для самолетов на заводе будут производить методом электролиза воды, используя возобновляемые источники энергии и соединяя выделяющийся водород с CO2, который образуется при производстве биогаза.

Пока завод не претендует на конкуренцию с нефтеперерабатывающими заводами и к 2022 году планирует выйти на мощность в одну тонну экотоплива в день. Производство будут наращивать, чтобы к 2030 году ежегодно выпускать 200 тысяч тонн. Германия намерена широко экспортировать новую «зеленую» технологию.

Первым постоянным клиентом завода стала немецкая авиакомпания Lufthansa. Она обязалась в ближайшие пять лет ежегодно покупать минимум 25 тысяч литров «зеленого» топлива ради защиты климата.