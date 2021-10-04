Світові авіакомпанії зобовʼязалися скоротити викиди вуглецю до нуля до 2050 року

Світові авіакомпанії зобовʼязалися скоротити викиди діоксиду вуглецю (CO2) до нульового рівня до 2050 року.

Про це повідомляє Міжнародна асоціація повітряного транспорту (ІАТА), в яку входять 290 компаній, що забезпечують 82% світових авіаперевезень.

Члени IATA схвалили резолюцію про колективні зусилля компаній щодо зниження викидів. В IATA зазначають, що перед авіакомпаніями постане серйозний виклик, оскільки на частку авіаційної галузі припадає 2% глобальних викидів. Виконання завдання буде ускладнене і тільки почавшимся відновленням сектору після COVID-кризи.