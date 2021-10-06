У Росії головреда The Insider зобовʼязали виплатити компенсацію нідерландському блогеру — автору фейків про MH17

Суд Москви зобовʼязав головного редактора видання The Insider Романа Доброхотова виплатити нідерландському блогеру й журналісту Максу ван дер Верффу 156 тис. рублів (56 тис. грн). Це компенсація за поширену The Insider інформацію про співпрацю ван дер Верффа з російською розвідкою й спростування його версій про катастрофу MH17.

Про це пише Интерфакс.

«В частині спростування і визнання недостовірними відомостей позовні вимоги були задоволені в повному обсязі», — повідомила агентству адвокат нідерландця Сталіна Гуревич.

Ван дер Верфф просив суд визнати недостовірними відомості про його співпрацю за гроші з ГРУ і поширення ним дезінформації про версії катастрофи рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році. Тепер, за словами Гуревич, Доброхотов за рішенням суду повинен опублікувати спростування недостовірних відомостей у Twitter.