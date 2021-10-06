В России главреда The Insider обязали выплатить компенсацию нидерландскому блогеру, уличенному в создании фейков о MH17

Черемушкинский суд Москвы обязал главного редактора издания The Insider Романа Доброхотова выплатить нидерландскому блогеру и журналисту Максу ван дер Верффу 156 тыс. рублей (56 тыс. грн). Это компенсация за распространенную The Insider информацию о сотрудничестве ван дер Верффа с российской разведкой и опровержение его версий о катастрофе MH17.

Об этом пишет Интерфакс.

«В части опровержения и признания недостоверными сведений исковые требования были удовлетворены в полном объеме», — сообщила агентству адвокат нидерландца Сталина Гуревич.

Ван дер Верфф просил суд признать недостоверными сведения о его сотрудничестве за деньги с ГРУ и распространении им дезинформации о версиях катастрофы рейса MH17 на Донбассе в 2014 году. Теперь, по словам Гуревич, Доброхотов по решению суда должен опубликовать опровержение недостоверных сведений в Twitter.