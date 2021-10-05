Дело MH17: Суд в США начал рассматривать иск против российских банков ВТБ и «Сбербанк»

Федеральный суд Нью-Йорка дал ход иску американской семьи к российским банкам ВТБ и Сбербанк России в деле о крушении рейса MH17 в Донецкой области в июле 2014 года.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Иск к российским банкам подала семья 18-летнего Куина Шансмана, находившегося на борту самолета. Она обвиняет банки в пособничестве терроризму, в частности, в переводе средств боевикам «ДНР».

Адвокаты истцов предъявили документы о двух денежных переводах, адресованных «ДНР», которые были отправлены через корреспондентские счета Сбербанка и банка ВТБ в Bank of America и Bank of New York Mellon. По их данным, Сбербанк многократно использовал американские банки для перевода денег боевикам «ДНР». Адвокаты также представили копии размещенных в интернете инструкций «ДНР» с рекомендацией использовать счета двух российских банков в Америке для перевода пожертвований.

Окружной судья Эндрю Картер постановил, что американские суды обладают юрисдикцией в этом деле. Согласно американскому законодательству по борьбе с терроризмом, иски могут поданы против банков, которые оказывают материальную поддержку террористическим группировкам.