Меморіальний центр Голокосту опублікував перші імена нацистів, які проводили розстріли у Бабиному Яру

Її учасники встановили не тільки факт, що сотні німецьких солдатів, поліцейських особового складу СС були причетні до розстрілів у Бабиному Яру, а й відкрили імена перших 159 нацистів, які брали участь у вбивствах.

«Незважаючи на зізнання, докази та свідчення, які були надані ще в 1960-х роках деякими нацистськими солдатами, які скоїли вбивства, лише невелику частину з причетних судили за їхні страшні злочини. Щоб встановити кожного, хто був причетний або брав безпосередню участь у розстрілах євреїв у Бабиному Яру, Меморіальний центр Голокосту створив наукову робочу групу», — пояснили у центрі.

Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр» назвав перші імена нацистських солдатів, які проводили масові розстріли у вересні 1941 року у Бабиному Яру.

«Це були люди з усієї Німеччини й інших країн, що перебували під нацистським контролем. Їм було від 20 до 60 років. Деякі були освіченими, інші — ні. Серед них були інженери та вчителі, водії та продавці. Деякі були одружені. Переважна більшість після війни повернулася до нормального життя. Солдати, які здійснили страшну розправу, дали свідчення на суді й були визнані невинними, за винятком небагатьох командирів та рядових», — зазначили у центрі.

Історик Андрій Уманський пояснив, що із службовців СС Пауль Блобель, Куно Каллсен, Август Гефнер, Адольф Янсен і Крістіан Шульте були засуджені за злочин у Бабиному Яру. Енгельберт Кройцнер був єдиним поліцейським, засудженим за причетність до вбивств.

«Жоден інший член СС, поліцейський чи солдат вермахту ніколи не був засуджений. Хоча багато хто визнавав свою причетність у післявоєнних показаннях. Усі ці чоловіки після війни жили спокійним нормальним життям», — наголосив науковець.

Центр опублікував список з 159 імен, біографію деяких з них та їхні свідчення щодо подій у Бабиному Яру.