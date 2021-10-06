Мемориальный центр Холокоста опубликовал первые имена нацистов, проводивших расстрелы в Бабьем Яру

Ее участники установили не только факт, что сотни немецких солдат, полицейских личного состава СС были причастны к расстрелам в Бабьем Яру, но и открыли имена первых 159 нацистов, участвовавших в убийствах.

«Несмотря на признание, доказательства и свидетельства, которые были предоставлены еще в 1960-х годах некоторыми нацистскими солдатами, совершавшими убийства, лишь небольшую часть из причастных судили за их страшные преступления. Чтобы установить каждого, кто был причастен или принимал непосредственное участие в расстрелах евреев в Бабьем Яру, Мемориальный центр Холокоста создал научную рабочую группу», — пояснили в центре.

«Это были люди со всей Германии и других стран, находившихся под нацистским контролем. Им было от 20 до 60 лет. Некоторые были образованными, другие — нет. Среди них были инженеры и учителя, водители и продавцы. Некоторые были женаты. Подавляющее большинство после войны вернулось к нормальной жизни. Солдаты, которые совершили страшную расправу, дали показания в суде и были признаны невиновными, за исключением немногих командиров и рядовых», — отметили в центре.

Историк Андрей Уманский пояснил, что из служащих СС Пауль Блобель, Куно Каллсен, Август Хефнер, Адольф Янсен и Кристиан Шульте были осуждены за преступление в Бабьем Яру. Энгельберт Кройцнер был единственным полицейским, осужденным за причастность к убийствам.

«Ни один другой член СС, полицейский или солдат вермахта никогда не был осужден. Хотя многие признавали свою причастность в послевоенных показаниях. Все эти мужчины после войны жили спокойной, нормальной жизнью», — отметил ученый

Центр опубликовал список из 159 имен, биографии некоторых из них и их показания относительно событий в Бабьем Яру.