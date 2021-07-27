Исследователи установили имена более трети погибших в Бабьем Яру

Исследователи проекта «Імена» составили самый полный список жертв расстрела в Бабьем Яру из 28 017 имен — это более трети от общего количества. Об этом Мемориальный центр «Бабий Яр» сообщил во вторник, 27 июля.

Также исследователи выяснили информацию о месте рождения, проживания, о работе и условиях гибели. Впервые установили национальность части жертв. Большинство (почти 25 тысяч) были евреями. Также среди погибших — украинцы, россияне, беларусы, поляки, ромы, татары, армяне, немцы.