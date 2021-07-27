Дослідники встановили імена понад третини загиблих у Бабиному Яру

Дослідники проєкту «Імена» склали найповніший список жертв розстрілу у Бабиному Яру з 28 017 імен — це понад третина від загальної кількості. Про це Меморіальний центр «Бабин Яр» повідомив у вівторок, 27 липня.

Також дослідники з’ясували інформацію про місце народження, проживання, роботу й обставини загибелі. Уперше встановили національність частини жертв. Більшість (майже 25 тисяч) були євреями. Також серед загиблих — українці, росіяни, білоруси, поляки, роми, татари, вірмени, німці.