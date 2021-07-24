США вернут Украине артефакты, которые украли из домов евреев во время Холокоста

США конфисковали религиозные артефакты, которые нацисты украли из еврейских синагог и домов в Европе во время Холокоста. Артефакты сначала собирались выставить на торги в Нью-Йорке, но решили вернуть в страны происхождения — в Украину, Румынию, Венгрию и Словакию.

Об этом сообщило Министерство юстиции США.

Странам вернут 17 похоронных свитков, рукописей и других исторических документов. Также среди артефактов — переплетенный реестр захоронений между 1836 и 1899 годами из Румынии. Их похитили у еврейских общин во время нацистского правления.