«Укргазвидобування» за рік скоротила видобуток газу на 5%

Державна компанія «Укргазвидобування» за дев’ять місяців 2021 року видобула 10,2 млрд кубометрів природного газу. Це на 4,8% менше, ніж за аналогічний період 2020-го.

Про це йдеться у повідомленні на сайті акціонерного товариства.

«Зниження видобутку за січень-вересень 2021 становить 4,8% або 0,517 млрд куб. м. Це на 0,2% менше рівня скорочення видобутку за січень-серпень 2021 року», — відзначили в компанії.

Щодо розвідувальних робіт є позитивні результати: приріст запасів газу з початку року становить понад 3,6 млрд кубометрів, а приріст ресурсів газу — 9,2 млрд кубометрів.

На державну компанію «Укргазвидобування» припадає близько 74% видобутку газу в країні.