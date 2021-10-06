«Укргазвидобування» за год сократила добычу газа на 5%

Государственная компания «Укргазвидобування» за девять месяцев 2021 года добыла 10,2 миллиарда кубометров природного газа. Это на 4,8% меньше, чем за аналогичный период 2020-го.

Об этом говорится в сообщении на сайте акционерного общества.

«Снижение добычи за январь-сентябрь 2021 года составляет 4,8% или 0,517 куб. м. Это на 0,2% меньше уровня сокращения добычи за январь-август 2021», — отметили в компании.

По разведывательным работам есть положительные результаты: прирост запасов газа с начала года составляет более 3,6 миллиарда кубометров, а прирост ресурсов газа — 9,2 миллиарда кубометров.

На государственную компанию «Укргазвидобування» приходится около 74% добычи газа в стране.