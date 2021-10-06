Автор серіалу «Гра в кальмара» свого часу припинив писати сценарій, бо довелось продати ноутбук через брак грошей

Автор і режисер південнокорейського серіалу «Гра в кальмара», який став найпопулярнішим на Netflix, свого часу був змушений припинити написання сценарію, адже йому довелось продати ноутбук за $675 через нестачу грошей.

Автор Хван Дон Хек завершив роботу над сюжетом ще у 2009 році. Однак студії відмовлялись знімати його через «занадто гротескну та нереалістичну» сюжетну лінію. Сам Хван сказав, що, на його думку, пандемія зробила концепцію його шоу більш привабливою для студій.