Автор сериала «Игра в кальмара» прекращал писать сценарий, потому что пришлось продать ноутбук из-за нехватки денег

Автор и режиссер южнокорейского сериала «Игра в кальмара», который стал самым популярным на Netflix, в свое время был вынужден прекратить написание сценария, поскольку ему пришлось продать ноутбук за $675 из-за нехватки денег.

Автор Хван Дон Хек завершил работу над сюжетом еще в 2009 году. Однако студии отказывались снимать его из-за «слишком гротескной и нереалистической» сюжетной линии. Сам Хван сказал, что, по его мнению, пандемия сделала концепцию его шоу более привлекательной для студий.