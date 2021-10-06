«Слуги» оголосили нелегітимним порядок денний, ухвалений спікером Разумковим

Верховна Рада в середу, 6 жовтня, розглядатиме питання, які не потребують включення до порядку денного, оскільки чинний порядок правляча партія вважає нелегітимним.

Про це повідомив нардеп «Слуги народу» Данило Гетманцев.

«Спікера відсторонили, тому що він дозволив собі не поставити на голосування пропозицію найбільшої фракції парламенту на погоджувальній раді та зірвав своїми діями затвердження порядку денного. Фактично на сьогодні у нас відсутній порядок денний», — заявив Гетманцев.

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що парламент не зможе розглянути законопроєкти, але піде за «кризовим порядком денним».

Пізніше речниця партії Юлія Палійчук заявила, що фракція «Слуга народу» вважає нелегітимним нинішній порядок денний, який розміщений на офіційному сайті парламенту.

«За нелегітимним порядком денним ми не будемо проводити засідання, тому наша фракція запропонувала інший варіант, який не вимагає попереднього затвердження. Він складається з питань, які не потребують внесення в порядок денний. Це постанови, пов’язані з перейменуванням населених пунктів, проведенням виборів, зміни меж населених пунктів, різноманітні ратифікації тощо», — зазначила Палійчук.

Об 11:00 Рада таки ухвалила запропонований «слугами» порядок денний.

Нагадаємо, за ініціативою «Слуги народу» Дмитра Разумкова відсторонили від головування на засіданнях протягом двох пленарних днів. Рішення відсторонити пояснили тим, що Разумков у понеділок нібито порушив регламент, коли відмовився ставити на голосування пропозиції «слуг» до розкладу пленарних засідань. Головуючим після його відсторонення став Стефанчук.

Однак віцеспікер парламенту Олена Кондратюк і деякі опозиційні фракції заявили, що відсторонити головуючого можна тільки за порушення регламенту, що відбулося сьогодні, а не напередодні. Отже, усунення Разумкова суперечить нормам закону.