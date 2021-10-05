Зеленський ветував закон про віртуальні активи

Офіс президента повідомив, що президент Володимир Зеленський повернув Верховній Раді прийнятий 8 вересня законопроєкт про віртуальні активи, який покликаний легалізувати в Україні криптовалюту.

Вказувалося, що документ відправлений на доопрацювання. Невдовзі в ОП цю новину видалили. На сайті Ради вказано, що закон все ж повернули на доопрацювання.

Відповідно до прийнятого закону, регулюванням ринку віртуальних активів займаються різні держоргани, залежно від виду активів. Документом передбачено і створення нового органа влади. Президент вважає, що з урахуванням світового досвіду регулятором має бути фінансовий орган.

«Світовий досвід передбачає, що регулювання діяльності з організації торгівлі, обміну та зберігання віртуальних активів, призначених для інвестування, здійснюється саме регуляторами фінансових ринків для захисту інвесторів, недопущення шахрайства та запобігання створенню фінансових пірамід», — сказано в повідомленні ОП.

Підкреслюється, що деякі положення закону не відповідають конституційним вимогам верховенства права (ст. 8) і не дають прозорих умов для учасників ринку віртуальних активів. Крім цього, створення нового органа-регулятора вимагає зайвих фінансових витрат. Зеленський повернув закон із пропозицією призначити регуляторами Нацкомісію з цінних паперів та Нацбанк.

О 20:23 ОП повернув новину про ветування закону у скороченому варіанті. З неї прибрали рядки про невідповідність документу положенням Конституції.