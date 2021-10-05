Зеленский ветировал закон о виртуальных активах

Офис президента сообщил, что президент Владимир Зеленский вернул Верховной Раде принятый 8 сентября законопроект о виртуальных активах, который призван легализовать в Украине криптовалюту.
Указывалось, что документ отправлен на доработку. Вскоре в ОП эту новость удалили. На сайте Рады указано, что закон все же вернули на доработку.
Согласно принятому закону, регулированием рынка виртуальных активов занимаются различные госорганы, в зависимости от вида активов. Документом предусмотрено и создание нового органа власти. Президент считает, что с учетом мирового опыта регулятором должен быть финансовый орган.
«Мировой опыт предполагает, что регулирование деятельности по организации торговли, обмена и хранения виртуальных активов, предназначенных для инвестирования, осуществляется именно регуляторами финансовых рынков для защиты инвесторов, недопущения мошенничества и предотвращения создания финансовых пирамид», — сказано в сообщении ОП.
Подчеркивается, что некоторые положения закона не соответствуют конституционным требованиям верховенства права (ст. 8) и не создают прозрачных условий для участников рынка виртуальных активов. Кроме этого, создание нового органа-регулятора потребует лишних финансовых затрат. Зеленский вернул закон с предложением назначить регуляторами Нацкомиссию по ценным бумагам и Нацбанк.
В 20:23 ОП вернул новость о ветировании закона в сокращенном варианте. Из нее убрали строчки о несоответствии документа положениям Конституции.
- Закон о виртуальных активах в первом чтении был принят 2 декабря 2020 года, а 8 сентября Рада проголосовала за него во втором чтении. Закон должен упорядочить нормативно-правовое регулирование рынка виртуальных активов (криптовалют) и их участников. В целом он позволяет законно распоряжаться криптовалютой, но не делает ее платежным средством.