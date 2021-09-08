Рада ухвалила закон про віртуальні активи — він дозволяє законно розпоряджатися криптовалютою

У Міністерстві цифрової трансформації заявили , що легалізація дасть криптокомпаніям прозорі умови взаємовідносин з державою, зручну роботу з регулятором і вигідне оподаткування. Це дозволить офіційно працювати іноземним та українським криптобіржам, банки зможуть відкривати рахунки для криптокомпаній, а держава зможе гарантувати судовий захист прав на віртуальні активи.

Так званий закон про біткоїни вводить регулювання віртуальних активів. Передбачається, що він дозволить власникам криптовалюти легально обмінювати її і декларувати, а міжнародним компаніям — реєструвати блокчейн-бізнес в Україні.

Закон визначає віртуальні активи як «сукупність даних в електронній формі, яка має вартість». Такі активи поділяють на незабезпечені і забезпечені, які засвідчують майнові чи немайнові права, в тому числі права вимоги на інші обʼєкти (речі, гроші, послуги, інформація).

Криптовалюта не буде засобом платежу на території України, але нею можна буде законно розпоряджатися, в тому числі обмінювати на інші віртуальні активи, гроші або цінності.

Володіння, користування і розпорядження віртуальним активом буде фіксуватися в системі обігу віртуальних активів. Державне регулювання буде здійснювати Міністерство цифрової трансформації.

Після підпису президента криптовалюта отримає юридичний статус, а учасники ринку можливість правового захисту.