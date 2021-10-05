У Польщі під час сімейної сварки українців загинула семирічна дитина. Хлопчик отримав ножові поранення

На півдні Польщі, у місті Тарнів під час сімейної сварки загинув 7-річний хлопчик, громадянин України.
Про це заявив речник місцевої поліції Павел Клімек, передає Укрінформ.
«У сімейній сварці брали участь 27-річний чоловік і 28-річна жінка — громадяни України. З ними у квартирі, яку вони винаймали, була семирічна дитина. Усі отримали ножові поранення, дитина померла», — розповів правоохоронець.
За словами поліцейського, інцидент стався вранці 5 жовтня, лікарі намагалися врятувати життя дитини, але хлопчик отримав колоті та різані ножові поранення, несумісні з життям.
Також правоохоронець повідомив, що конфлікт розпочався у квартирі, проте згодом чоловік із ножовими пораненнями лежав біля будинку, а жінка з пораненнями втекла до сусідів. Наразі обоє перебувають у лікарні.
Попередньо слідство вважає, що чоловік та жінка — подружжя, бо мають однакове прізвище. Поліція уточнює, чи був загиблий хлопчик їхнім сином.
Окремо зазначається, що українці винаймали цю квартиру кілька місяців, а взагалі жили в Польщі вже кілька років.
- Улітку в Польщі після затримання поліцією загинув 25-річний українець Дмитро Никифоренко. Водій автобуса, який помітив неадекватну поведінку українця (той нібито бився головою у вікно), висадив його на одній із зупинок і викликав рятувальників, а ті згодом — поліцію. Там хлопець начебто почав опиратися правоохоронцям, однак цього на відеореєстраторі немає. Крім того, поліцейські вимкнули нагрудні камери після того, як затримали хлопця.
- Дані відеомоніторингу зʼявилися вже після того, як українця перевезли до витверезника. На записах видно, що затриманий був скутий кайданками, а на його обличчі були характерні сліди від застосування перцевого газу. За даними Gazeta Wyborcza, до українця застосовували надмірну фізичну силу: удари поліцейськими кийками, кулаками й ногами, придушення ногами на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Коли хлопець перестав подавати ознаки життя, поліцейські та лікарка в медзакладі намагалися реанімувати його, але безрезультатно.
- Наприкінці вересня двох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві українця, звільнили з посад. Ще двох відсторонили від служби.