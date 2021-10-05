В Польше во время семейной ссоры украинцев погиб семилетний ребенок. Мальчик получил ножевые ранения

На юге Польши, в городе Тарнов во время семейной ссоры погиб 7-летний мальчик, гражданин Украины.

Об этом заявил представитель местной полиции Павел Климек, передает Укринформ.

«В семейной ссоре участвовали 27-летний мужчина и 28-летняя женщина — граждане Украины. С ними в квартире, которую они снимали, был семилетний ребенок. Все получили ножевые ранения, ребенок умер», — рассказал правоохранитель.

По словам полицейского, инцидент произошел утром 5 октября, врачи пытались спасти жизнь ребенка, но мальчик получил колотые и резаные ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

Также правоохранитель сообщил, что конфликт начался в квартире, однако впоследствии мужчина с ножевыми ранениями лежал возле дома, а раненая женщина убежала к соседям. Сейчас оба находятся в больнице.

Предварительно следствие считает, что мужчина и женщина — супруги, поскольку у них одинаковая фамилия. Полиция уточняет, был ли погибший мальчик их сыном.

Отдельно отмечается, что украинцы снимали эту квартиру несколько месяцев, а вообще жили в Польше уже несколько лет.