«Нова пошта» заснувала власну авіакомпанію, яка займатиметься доставкою вантажів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Авіакомпанія отримала назву Supernova Airlines. Вона матиме власний флот і підпорядковуватиметься компанії «Нова пошта Глобал». Рейси здійснюватимуть з міжнародних аеропортів «Бориспіль» і «Львів».

«Обсяги перевезень невпинно зростають, потрібно освоювати нові горизонти. Рішення запустити власну авіакомпанію продиктовано тим, що ми хочемо й надалі гарантувати клієнтам високу якість, швидкість і прогнозованість доставки», — коментує керівник компанії Юрій Беневитський.