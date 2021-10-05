«Нова пошта» заснувала власну авіакомпанію, яка займатиметься доставкою вантажів.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Авіакомпанія отримала назву Supernova Airlines. Вона матиме власний флот і підпорядковуватиметься компанії «Нова пошта Глобал». Рейси здійснюватимуть з міжнародних аеропортів «Бориспіль» і «Львів».
«Обсяги перевезень невпинно зростають, потрібно освоювати нові горизонти. Рішення запустити власну авіакомпанію продиктовано тим, що ми хочемо й надалі гарантувати клієнтам високу якість, швидкість і прогнозованість доставки», — коментує керівник компанії Юрій Беневитський.
- У липні «Нова пошта» вперше протестувала доставку пошти за допомогою безпілотника. Уранці 29 липня він вилетів з аеродрому в Києві та о 12 годині дня прилетів до Харкова.
- Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області 5 липня оштрафувало «Нову пошту» на 325,85 мільйона гривень за «неякісне обслуговування» і «систематичне порушення прав споживачів». Пізніше служба скасувала цей штраф.