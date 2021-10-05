«Новая почта» создала собственную авиакомпанию

«Новая почта» учредила собственную авиакомпанию, которая будет заниматься доставкой грузов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Авиакомпания получила название Supernova Airlines. У нее будет собственный флот, а подчиняться она будет компании «Новая почта Глобал». Рейсы будут осуществлять из международных аэропортов «Борисполь» и «Львов».

«Объемы перевозок постоянно растут и нужно осваивать новые горизонты. Решение запустить собственную авиакомпанию продиктовано тем, что мы хотим и в будущем гарантировать клиентам высокое качество, скорость и прогнозируемость доставки», — комментирует руководитель компании Юрий Беневитский.