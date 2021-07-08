Госпродпотребслужба оштрафовала «Новую почту» на 326 миллионов гривен за некачественный сервис. Компания подала в суд

Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области 5 июля оштрафовало «Новую почту» на 325,85 миллиона гривен за «некачественное обслуживание» и «систематическое нарушение прав потребителей». Компания считает, что штраф слишком большой, и будет обжаловать его в суде.

Об этом сообщили пресс-службы ведомства и «Новой почты».

Так, специалисты регулятора провели внеплановые проверки отделений № 49 в Харькове и № 3 в Чугуеве Харьковской области. Однако работники не предоставили документы для проверки нарушений.

Компания отметила, что поводом для проверки стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. Однако в ведомстве пишут, что речь идет о «многочисленных обращениях граждан».