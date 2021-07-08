Держпродспоживслужба оштрафувала «Нову пошту» на 326 мільйонів гривень за неякісний сервіс. Компанія подала до суду

Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області 5 липня оштрафувало «Нову пошту» на 325,85 мільйона гривень за «неякісне обслуговування» і «систематичне порушення прав споживачів». Компанія вважає, що штраф занадто великий, й оскаржуватиме його в суді.

Про це повідомили пресслужби відомства та «Нової пошти».

Так, фахівці регулятора провели позапланові перевірки відділень № 49 у Харкові та № 3 в Чугуєві Харківської області. Однак працівники не надали документи для перевірки порушень.

Компанія зазначила, що приводом для перевірки стала скарга клієнта про пошкодження посилки на суму 500 гривень. Однак у відомстві пишуть, що йдеться про «чисельні звернення громадян».