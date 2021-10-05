Українська розвідка: Бойовики готуються до активізації обстрілів на Донбасі та стягують війська і зброю на передову

Бойовики на Донбасі посилюють готовність своїх підрозділів на тимчасово окупованих територіях і стягують війська та зброю на передову.
Про це повідомляє Головне управління розвідки України.
«Під виглядом перевезення майна автомобільним транспортом для підготовки до зимового періоду до передових підрозділів приховано завозиться додаткове озброєння і боєприпаси, прибувають диверсійно-розвідувальні підрозділи», — розповіли військові.
За даними розвідників, також бойовики стали частіше проводити тренування з бойової підготовки, зокрема в артилерійських і мінометних підрозділах.
В управлінні вважають, що в такий спосіб окупанти приховано готують активізацію обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил ЗСУ. Їхня мета — завдати збитків, спровокувати вогонь у відповідь і знищити елементи системи спостереження.
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