В ОП заперечили, що реформа СБУ передбачає «самовільний» збір персональної інформації. Про це попереджають правозахисники

Законопроєкт про Службу безпеки України, який уже підготували до другого читання, викликав дискусію серед правозахиснків — одні переконують, що реформа обмежує права людей, а інші заперечують це.

Так, правниця, координаторка «Євромайдан SOS» Олександра Матвійчук зазначила, що законопроєкт містить серйозні загрози для суспільства та, фактично, порушує норми Конституції.

«По-перше. Приватної інформації більше не існує, тепер СБУ може вимагати доступ до будь-якої інформації навіть без рішення суду. Тобто вже завтра після ухвалення законопроєкту до вас в офіс може прийти СБУ та зажадати поритися у вашому персональному компʼютері та базах даних. Байдуже, ви журналіст, юрист, дослідник, медик, громадський активіст і т. п. та яку конфіденційну інформацію там зберігаєте», — зазначила правозахисниця, посилаючись на ч. 3 ст. 13 вищезгаданого законопроєкту.

Вона додала, що після ухвалення законопроєкту вся інформація операторів та провайдерів телекомунікацій буде видаватися СБУ без жодної санкції суду, хоча це прямо суперечить статті 31 Конституції України, яка гарантує таємницю листування.