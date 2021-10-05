В ОП опровергли, что реформа СБУ предусматривает «самовольный» сбор персональной информации. Об этом предупреждают правозащитники

Законопроект о Службе безопасности Украины, который уже подготовили ко второму чтению, вызвал дискуссию среди правозахиснкив — одни утверждают, что реформа ограничивает права людей, а другие отрицают это.

Так, юрист, координатор «Евромайдан SOS» Александра Матвийчук отметила, что законопроект содержит серьезные угрозы для общества и, фактически, нарушает нормы Конституции.

«Во-первых. Частной информации больше не существует, теперь СБУ может требовать доступ к любой информации даже без решения суда. То есть уже завтра после принятия законопроекта к вам в офис может прийти СБУ и потребовать порыться в вашем персональном компьютере и базах данных. Неважно, вы журналист, юрист, исследователь, медик, общественный активист и т.п. и какую конфиденциальную информацию там храните», — отметила правозащитница, ссылаясь на ч.3 ст.13 вышеупомянутого законопроекта.

Она добавила, что после принятия законопроекта вся информация операторов и провайдеров телекоммуникаций будет выдаваться СБУ без всякой санкции суда, хотя это прямо противоречит статье 31 Конституции Украины, которая гарантирует тайну переписки.